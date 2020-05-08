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Шаран: Доигрывать УПЛ в Киеве было бы неправильно

Комментариев: 1
Наставник Александрии не хочет нарушать спортивные принципы.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран не хочет доигрывать сезон чемпионата Украины в Киеве.

“Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно.

К тому же, в Киеве выявлено больше случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление - это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве.

Мы разговаривали с Зарей, они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято в четверг, мы будем настаивать на нашей позиции“, - цитирует специалиста Football.ua.

Ранее Заря отказалась доигрывать сезон в Киеве.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, Александрия, Владимир Шаран
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.05.2020, 18:09
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гость
Это мусарам не поможет. Дырявое говно утонет в том же Киеве. Хотя гавно не тонет). Ну будет плавать значит дохлое
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