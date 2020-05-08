Заря отказалась доигрывать сезон в Киеве

Луганчане предлагают проводить матчи в Днепре или Запорожье.

Заря опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на предложение Десны доиграть оставшиеся матчи чемпионата Украины на стадионах в Киеве.

“Проведение матчей в Киеве ставит команды первой шестерки в неравные финансовые условия, из-за которых Заря должна будет решать самостоятельно за свои деньги вопрос места проживания, питание, тренировки и восстановления команды.

Наличие в Киеве трех стадионов, пригодных для проведения матчей уровня УПЛ, не может быть решающим фактором, в том числе с учетом нивелирования преимущества своего поля при проведении матчей без зрителей.

По этому критерию, по нашему мнению, целесообразным будет проведение матчей на действительно нейтральных полях: стадионах Днепр-Арена и Метеор в Днепре и стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Города Днепр и Запорожье обладают достаточной инфраструктурой для тренировок команд, их комфортного проживания, питания.

Проведение матчей в этих городах не будет создавать никаких сложностей для обеспечения матчей арбитрами. В Днепре и Запорожье есть бригады арбитров, которые могут быть привлечены к матчам УПЛ. По необходимости, не составит проблем и привлечение харьковских и донецких судей.

Предвидя возможные замечания, напоминаем, что Запорожье - не родной город Зари, поэтому клуб так же будет находиться не на своем поле и постоянно иметь расходы, которые возникнут у других команд, которые будут базироваться и проводить матчи в Запорожье и Днепре“, - сказано в заявлении на официальном сайте луганской команды.

Также в клубе отметили, что Киев является одним из самых “зараженных“ коронавирусом городов Украины.

Напомним, на данный момент Заря занимает второе место в таблице чемпионата Украины, опережая Динамо по дополнительным показателям.