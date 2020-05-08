Соль: Десять моих знакомых в Испании заболели коронавирусом

Футболист признался, что ему очень нравится Киев.

Форвард Динамо Фран Соль рассказал о ситуации вокруг коронавируса в Испании.

“Там плохая ситуация, не так, как здесь. Среди моих знакомых десять человек или даже больше заболели коронавирусом. Но испанцы дисциплинированные и постепенно улучшается ситуация в стране. Надеемся, что все будет хорошо и поедем в Марбелью на тренировочные сборы“.

Испанец также признался, что ему нравится Киев.

“Прекрасно себя здесь чувствуем. Киев - красивый город на 100%. Когда хорошая погода, то вообще замечательно. Мне очень нравится Киев, мы с семьей и собакой много гуляем. Тут очень красиво. Нам нравится Днепр. Был в киевском метро. Друзья приехали из Испании и мы отправились изучать киевское метро. Это было интересно. Киев чем-то похож на Мадрид. Только тут холоднее“, - рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.

Ранее Фран Соль выразил надежду, что Динамо сможет попасть в Лигу чемпионов.