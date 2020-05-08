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Соль: Десять моих знакомых в Испании заболели коронавирусом

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Футболист признался, что ему очень нравится Киев.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Фран Соль рассказал о ситуации вокруг коронавируса в Испании.

“Там плохая ситуация, не так, как здесь. Среди моих знакомых десять человек или даже больше заболели коронавирусом. Но испанцы дисциплинированные и постепенно улучшается ситуация в стране. Надеемся, что все будет хорошо и поедем в Марбелью на тренировочные сборы“.

Испанец также признался, что ему нравится Киев.

“Прекрасно себя здесь чувствуем. Киев - красивый город на 100%. Когда хорошая погода, то вообще замечательно. Мне очень нравится Киев, мы с семьей и собакой много гуляем. Тут очень красиво. Нам нравится Днепр. Был в киевском метро. Друзья приехали из Испании и мы отправились изучать киевское метро. Это было интересно. Киев чем-то похож на Мадрид. Только тут холоднее“, - рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.

Ранее Фран Соль выразил надежду, что Динамо сможет попасть в Лигу чемпионов.

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Теги: футбол, Фран Соль, Динамо
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.05.2020, 16:32
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гость
Вот молодец!
и не волнует его, что не играет - гуляет, привозит друзей, наслаждается жизнью - бабосики-то капают.
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