Кулач: Перешел бы в Динамо, несмотря на связь с Шахтером

Украинский футболист не провел ни одного матча за три года в составе "горняков".

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач признался, что хотел бы подписать полноценный контракт с каким-то клубом, а не просто числиться в системе донецкого Шахтера.

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“Изначально в Гонведе я должен был оставаться. Шахтер меня отпускал на определенных условиях. Сперва я подписал контракт на три года, и оставалось решение за Шахтером. В итоге, они решили, что не будут отпускать на постоянной основе, а только на правах арендного соглашения.

Если честно, то мне очень хотелось в Гонвед, даже в аренду. В Шахтере я ни разу не получил шанса себя проявить. Я не видел никого смысла там оставаться.

У меня сейчас такой возраст, что мне не хочется каждый год менять команду и куда-то переезжать. Со мной переезжает семья. Постоянно новый коллектив, новый город. Это сложно. Хотелось подписать полноценный контракт с другой командой и больше не буду ездить по арендам.

Перешел бы я в киевское Динамо? Конечно. Я не играл за первую команду Шахтера, поэтому перешел бы в Динамо“, - рассказал Кулач в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Ранее футболист Динамо заявил, что Шахтер не дает шансов своим молодым игрокам.