Шевченко: Я рискнул продолжить карьеру до 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро

Украинец назвал самую важную команду в своей жизни.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о переходе из Милана в Челси, а также вспомнил конец своей карьеры.

“Я не смотрю на то, что сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад. Это было трудно, но это помогло мне найти настоящего себя. Не все всегда складывается хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Мне нужны были перемены в жизни.

Милан навсегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Я провел там свои лучшие годы. Но потом в Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в Динамо. Я продолжил играть и хорошо закончил.

Я рискнул продолжить карьеру до 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро-2012. Я был под сильным давлением, но это был правильный выбор, это был невероятный опыт.

Я завершил карьеру на высоком уровне“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о работе со сборной Украины в качестве главного тренера.