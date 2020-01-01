Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе с национальной командой.
“Это прекрасная работа и невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией. Та победа подарила нам невероятные эмоции.
Почти весь мой тренерский штаб - итальянский, мы провели отличный отбор. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, а также создали в команде прекрасную атмосферу.
Перенос Евро-2020? У нас есть время проанализировать все и провести дополнительную работу.
Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.
Ранее сообщалось, что Шевченко может продлить контракт со сборной до ЧМ-2022.
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