Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей

Тренерский штаб заставил национальную команду поверить в то, что она может играть наравне с чемпионами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе с национальной командой.

“Это прекрасная работа и невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией. Та победа подарила нам невероятные эмоции.

Почти весь мой тренерский штаб - итальянский, мы провели отличный отбор. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, а также создали в команде прекрасную атмосферу.

Перенос Евро-2020? У нас есть время проанализировать все и провести дополнительную работу.

Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

Ранее сообщалось, что Шевченко может продлить контракт со сборной до ЧМ-2022.