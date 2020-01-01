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Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей

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Тренерский штаб заставил национальную команду поверить в то, что она может играть наравне с чемпионами.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе с национальной командой.

“Это прекрасная работа и невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией. Та победа подарила нам невероятные эмоции.

Почти весь мой тренерский штаб - итальянский, мы провели отличный отбор. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, а также создали в команде прекрасную атмосферу.

Перенос Евро-2020? У нас есть время проанализировать все и провести дополнительную работу.

Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами“, - цитирует Шевченко Calciomercato со ссылкой на прямой эфир специалиста с Кристианом Виери в Instagram.

Ранее сообщалось, что Шевченко может продлить контракт со сборной до ЧМ-2022.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Украины по футболу
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