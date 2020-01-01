Соль: Динамо нужно занять второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Испанец рассказал о целях столичной команды.

Нападающий Динамо Фран Соль считает, что команда пройдет в Лигу чемпионов, если займет второе место в чемпионате Украины.

“Нам нужно занять второе место. Стать первыми будет очень нелегко.Если мы финишируем вторыми, то на 90% сыграем в Лиге чемпионов.

Нужно быть вместе: и футболистам, и болельщикам“, - рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.

На данный момент Динаом занимает третью строчку в чемпионате Украины, уступая идущей второй Заре по результатам личных встреч.