Соль: Динамо нужно занять второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов
Испанец рассказал о целях столичной команды.
Нападающий Динамо Фран Соль считает, что команда пройдет в Лигу чемпионов, если займет второе место в чемпионате Украины.
“Нам нужно занять второе место. Стать первыми будет очень нелегко.Если мы финишируем вторыми, то на 90% сыграем в Лиге чемпионов.
Нужно быть вместе: и футболистам, и болельщикам“, - рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.
На данный момент Динаом занимает третью строчку в чемпионате Украины, уступая идущей второй Заре по результатам личных встреч.
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