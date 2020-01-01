Леднев: Чемпионат стоит доиграть, чтобы не было вопросов по поводу расположения мест

Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому Динамо, рассказал о своем будущем.

“На данный момент я игрок Зари и сделаю все, чтобы клуб добивался тех целей, которые команда ставит перед собой. А что будет в будущем, будет решаться дальше.

Если говорить о молодом футболисте, то, безусловно, лучше показать себя в Европе и добиться результатов. А если уходить в Китай под конец карьеры, то для любого игрока это было бы неплохо. Хотел бы поиграть с Зинченко Манчестер Сити? Конечно.

Леднев также высказался о возможном возобновлении сезона.