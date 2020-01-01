Вукоевич: Мы с Срной воевали на футбольном поле, а после игры шли на ужин

Хорват высказался о своем соотечественнике.

Бывший полузащитник киевского Динамо Огнен Вукоевич рассказал об отношениях с экс-капитаном донецкого Шахтера Дарио Срны.

“Мы хорошие друзья и знаем друг друга всю жизнь. И мы всегда воевали на футбольном поле, а после игры пожимали руки и шли на ужин. Мы выиграли чемпионат Украины. Желаю и верю, чтобы такой же был чемпионат Украины, как раньше.

Кто был самым неприятным соперником на поле? Срна, Кучер, Хюбшман, Левандовски, Фернандиньо. Согласен со Срной, что дерби есть, когда есть две красные карточки, дриблинг, мастерство, полный стадион. Вот это настоящее дерби, праздник украинского футбола“, - цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

Ранее Вукоевич выделил футболистов Динамо, которые могу перебраться в топ-клуб.