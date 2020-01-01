Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вукоевич: Мы с Срной воевали на футбольном поле, а после игры шли на ужин

Комментариев: 0
Хорват высказался о своем соотечественнике.
Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич
Getty Images

Бывший полузащитник киевского Динамо Огнен Вукоевич рассказал об отношениях с экс-капитаном донецкого Шахтера Дарио Срны.

“Мы хорошие друзья и знаем друг друга всю жизнь. И мы всегда воевали на футбольном поле, а после игры пожимали руки и шли на ужин. Мы выиграли чемпионат Украины. Желаю и верю, чтобы такой же был чемпионат Украины, как раньше.

Кто был самым неприятным соперником на поле? Срна, Кучер, Хюбшман, Левандовски, Фернандиньо. Согласен со Срной, что дерби есть, когда есть две красные карточки, дриблинг, мастерство, полный стадион. Вот это настоящее дерби, праздник украинского футбола“, - цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

Ранее Вукоевич выделил футболистов Динамо, которые могу перебраться в топ-клуб.

Поделись:
Теги: футбол, Дарио Срна, Огнен Вукоевич, Динамо, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь