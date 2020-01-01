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Рафаилов: Решение уйти из Зари не возникло на пустом месте

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Бывший функционер отметил, что никакого конфликта с руководством луганчан не было.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал, почему он решил покинуть команду, а также поделился планами на будущее.

“Меня никто не вынуждал это делать, я сам написал заявление. Время покажет, как оно будет. Я ушел сам и сделал это осмысленно. Причины были, но я не хочу об этом говорить.

После написания заявления я ни разу не общался с президентом. Я ему пробовал позвонить, он мне - ни разу. Все случилось, как случилось. Конфликта никакого не было, это просто мое решение. Естественно, оно возникло не на пустом месте. Время покажет, правильно ли я сделал, но я поступил так, как считал нужным.

Возвращение в украинский футбол? Я не знаю, в какой роли я могу это сделать. Может быть, по истечении какого-то времени я окажу кому-то свою помощь. Правда, пока не представляю, какую именно и кому она будет нужна.

Меня многое связывает с футболом, начиная со школы и заканчивая профессиональным футболом. Это вся моя жизнь. Но еще была масса интересного, чем я занимался“, - отметил Рафаилов в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, Сергей Рафаилов работал в Заре с ноября 2009 года.

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Теги: футбол, Заря, Сергей Рафаилов, чемпионат Украины, УПЛ
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