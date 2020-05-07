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Беседин: В Динамо нет нетехничных футболистов

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Форвард также отметил, что его хейтеры имеют право на свое мнение.
Артем Беседин (в центре) с игроками Динамо
Артем Беседин (в центре) с игроками Динамо
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин заявил, что в столичном клубе все футболисты - техничные, а также рассказал о своей игре.

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"В Динамо нетехничных нет. Хейтят меня? У каждого свое мнение, это такое дело. Считаю ли я себя техничным? Что я могу - то показываю. А выше головы прыгать...", - сказал Беседин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Артем Беседин отбывает годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Отмечалось, что запрещенный препарат Беседину по ошибке дал врач команды.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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DrFreeman    07.05.2020, 15:39
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DrFreeman
в динамо одни буратины, полностью дрова, мусор биологический .
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