Беседин: В Динамо нет нетехничных футболистов

Форвард также отметил, что его хейтеры имеют право на свое мнение.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин заявил, что в столичном клубе все футболисты - техничные, а также рассказал о своей игре.

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"В Динамо нетехничных нет. Хейтят меня? У каждого свое мнение, это такое дело. Считаю ли я себя техничным? Что я могу - то показываю. А выше головы прыгать...", - сказал Беседин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Артем Беседин отбывает годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Отмечалось, что запрещенный препарат Беседину по ошибке дал врач команды.