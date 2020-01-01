Цитаишвили рассказал, почему не остался в академии Барселоны

Отец футболиста переживал, что сын не будет жить на базе, если останется в Барселоне.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили рассказа о том, как в 11-летнем возрасте попал на просмотр в академию Барселоны и объяснил, почему не остался в каталонском клубе.

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“Меня уже взяли в Ла-Масию. Был просмотр, мы за свой счет туда приехали, там было 30 дней тренировок. Я потренировался первый день и меня взяли сразу. Сказали, какие документы нужны и попросили найти опекуна, а родители не согласились.

Отец хотел, чтобы я жил на базе, чтобы я не сошел с дорожки. Но этой возможности не было, что и стало одной из причин ухода. Была большая опасность, что в переходном возрасте я сверну не туда, а отец видел мой потенциал и он не хотел, чтобы я его потратил его впустую.

В академии Барселоны я пробыл месяц, а в Динамо перешел через год, и уже все сильно отличалось. Тренировки были уже интенсивными, требовали километраж. А там все было с мячом.

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Почему мы в 15-17 лет выигрываем всех в Лиге чемпионов U-19? Потому что мы физически готовы. Они же к 19-20 годам начинают набирать физическую форму с той техникой, которую им заложили в школе. А мы уже не так набираем технику и постоянно бегаем.

Нам всегда тяжелее играется в Европе, потому что у всех есть хорошая школа“, - рассказал Цитаишвили в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Георгий Цитаишвили рассказал, почему остался в столичном клубе после победы на молодежном чемпионате мира.