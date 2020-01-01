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Цитаишвили: Да, я чемпион мира U-20, но кому это надо?

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Игрок Динамо объяснил, почему не стал уходить из клуба после победы на молодежном чемпионате мира.
Шеоргий Цитаишвили
Шеоргий Цитаишвили
instagram.com/giotsitaishvili11/

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили рассказал, почему остался в столичном клубе после выдающейся победы на молодежном чемпионате мира летом 2019 года.

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"После чемпионата мира ходили слухи, но я не обращал на них внимания. На Бешикташ я даже не смотрел. Было бы глупо уходить в таком возрасте и в такой ситуации, как у меня. Потому что я еще не получил опыта и ничего не сделал в футболе.

Да, я чемпион мира U-20, но кому это надо? Это прибавит пару тысяч к зарплате в новом клубе, но когда тебя покупают, то уже смотрят на статистику", - рассказал Цитаишвили в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Георгий Цитаишвили заявил, что Шахтер не дает шансов своим молодым игрокам.

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Теги: Георгий Цитаишвили, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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