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Мораес: Надеюсь доработать свой контракт с Шахтером

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Мораес отметил, что хотел бы в будущем вернуться в бразильский Сантос.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес поделился мыслями о своем будущем после окончания контракта с "горняками".

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"У меня особенный момент в Шахтере. Я очень надеюсь доработать свой контракт здесь до конца, а после этого получить новые вызовы. Среди них - выступление за Сантос", - приводит слова Мораеса Lance.

Отметим, что в конце 2019 года Жуниор Мораес продлил контракт с Шахтером до 31 декабря 2021 года.

Ранее Жуниор Мораес высказался по поводу ситуации с коронавирусом в Бразилии.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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