Отомстим и победим: Зозуля поздравил пехотинцев с праздником

Украинец записал видеопоздравление.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля поздравил пехотинцев с их праздником.

В Facebook спортсмен выложил видеопоздравление, в котором обратился к военным, которые воюют на Донбассе.

“Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Пехота - опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей.

Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздинком вас, ребята. Спасибо вам“, - сказал Зозуля.

Ранее Зозуля приобрел защитные маски и тесты на коронавирус для украинской армии.