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Отомстим и победим: Зозуля поздравил пехотинцев с праздником

Комментариев: 3
Украинец записал видеопоздравление.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Нападающий Альбасете Роман Зозуля поздравил пехотинцев с их праздником.

В Facebook спортсмен выложил видеопоздравление, в котором обратился к военным, которые воюют на Донбассе.

“Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Пехота - опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей. 

Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздинком вас, ребята. Спасибо вам“, - сказал Зозуля. 

Ранее Зозуля приобрел защитные маски и тесты на коронавирус для украинской армии.

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Теги: Роман Зозуля, видео, Альбасете, поздравление, праздник, Донбасс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.05.2020, 23:31
Оценка:  0
гость
СЛАВА ВСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vicinq    06.05.2020, 22:46
Оценка:  0
vicinq
Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека.
(Наполеон Бонапарт )
гость  (аноним)  06.05.2020, 22:43
Оценка:  +1
гость
Спасибо. Слава Украине!
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