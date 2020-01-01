Соломон: Надеюсь, сможем закончить УПЛ

Игрок очень соскучился за футболом.

Футболист донецкого Шахтера Манор Соломон высказался о возможном возобновлении чемпионата Украины.

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“Сейчас как и все, нахожусь дома. Смотрю фильмы и сериалы, играю в FIFA, тренируюсь один или два раза в день, чтобы оставаться в форме, учу португальский, общаюсь с семьей и друзьями.

Больше всего скучаю по матчам. Сначала была зимняя пауза, потом я травмировался, затем - коронавирус и карантин. Очень соскучился по футболу. Не могу дождаться момента, когда мы с партнерами по команде сможем тренироваться и снова выходить на поле.

Надеюсь, сможем закончить чемпионат. Конечно, здоровье превыше всего, но я хотел бы, чтобы поединки продолжились. Играть придется, скорее всего, без болельщиков, однако другого пути нет“, - приводит слова игрока официальный сайт “горняков“.

Ранее Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ.