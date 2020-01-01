Вукоевич выделил футболистов Динамо, которые могу перебраться в топ-клуб

Специалист пророчит успешное будущее двум украинцем.

Бывший футболист киевского Динамо Огнен Вукоевич поделился мнением о потенциале Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко.

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“Я считаю, что на сегодняшний день они оба могут играть в любом чемпионате Европы. Считаю, что у них потенциал для европейских грандов - Реал, Барселона, Бавария. Но не на сегодняшний день, а через год-два-три.

Подобные истории были с Ярмоленко, Хачериди, Гармашем. Они приходили в первую команду, но надо было ждать. Еще два-три года на хорошем уровне и Миколенко с Цыганковым смогут играть в топ-10 грандов“, - заявил Вукоевич в интервью YouTube-каналу Динамо Киев.

Ранее Вукоевич высказался о победе Шахтера в Кубке УЕФА в 2009-м году.