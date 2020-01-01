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Металлист-1925 предложил разыграть путевки в УПЛ в Харькове

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Клубы Первой лиги могут провести мини-турнир в Харькове.
ОСК Металлист
ОСК Металлист
metalist.ua

Председатель наблюдательного совета Металлист-1925 Сергей Стороженко предложил завершить сезон в Первой лиге среди команд, которые претендуют на выход в УПЛ, в Харькове.

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“Я высказал свое предложение. Если исполком УАФ пойдет на изменение регламента, то желательно определить город, где провести все матчи. Команды, которые претендуют на повышение, можно собрать в Харькове - три стадиона Металлист, Солнечный и Динамо в очень хорошем состоянии. Солнечный строился под Евро-2012, Динамо приведен в порядок, а Металлист - один из лучших стадионов страны.

В Харькове также есть еще тренировочный центр в Высоком, где есть два из четырех полей с натуральным газоном в идеальном состоянии. Шесть команд - это один игровой день при матчах в одно время. Можем провести 10 туров в Харькове с отдыхом на три дня.

Это позволило бы решить судьбу Первой лиги по спортивному принципу. Благодаря Евро-2012 в Харькове есть отели, а также развитая сеть транспорта“, - заявил Стороженко в интервью телеканалу Футбол 1.

Ранее президент Десны предложил доиграть матчи верхней шестерки УПЛ в Киеве.

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Теги: Сергей Стороженко, Металлист-1925, Первая лига, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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