Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Донбасс-Арена претендует на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Комментариев: 0
Стадион "горняков" вошел в топ-40 по версии испанского издания.
Донбасс-Арена
Донбасс-Арена
Getty Images

Авторитетное издание Marca запустило голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.

Всего в список вошло 40 арен, которые претендуют на победу в голосование, в том числе, домашний стадион донецкого Шахтера Донбасс-Арена. 

На данный момент первое место в рейтинге занимает Каирский международный стадион, на котором играет Аль Ахли. Сейчас за эту арену проголосовало более 100 тысяч человек. За ним расположись домашний стадион Реала Сантьягу Бернабеу и Барселоны Камп Ноу.

Напомним, что Донбасс-Арена была построена в 2009 году, но с 2014 года матчи на стадионе не проводится из-за военных действий.

Ранее сообщалось, что Донбасс-Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ.

Поделись:
Теги: Шахтер Донецк, Донбасс-Арена, УПЛ, чемпионат Украины, стадион, футбол, голосование
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь