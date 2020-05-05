Донбасс-Арена претендует на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Стадион "горняков" вошел в топ-40 по версии испанского издания.

Авторитетное издание Marca запустило голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.

Всего в список вошло 40 арен, которые претендуют на победу в голосование, в том числе, домашний стадион донецкого Шахтера Донбасс-Арена.

На данный момент первое место в рейтинге занимает Каирский международный стадион, на котором играет Аль Ахли. Сейчас за эту арену проголосовало более 100 тысяч человек. За ним расположись домашний стадион Реала Сантьягу Бернабеу и Барселоны Камп Ноу.

Напомним, что Донбасс-Арена была построена в 2009 году, но с 2014 года матчи на стадионе не проводится из-за военных действий.

Ранее сообщалось, что Донбасс-Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ.