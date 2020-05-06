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Алиев: Когда вышел играть на Сантьяго Бернабеу, думал потрогать Зидана или Рауля

Комментариев: 1
Футболист вспомнил матч Лиги чемпионов в составе киевлян.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88

Бывший игрок Динамо Александр Алиев поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов против Реала.

“Это был мой первый матч, когда я поехал за Динамо. Я вышел в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу. Я уже сам не понимал. Я выходил играть с открытым ртом. Когда я увидел всех, кого я смотрел по телевизору - Бекхэма, Зидана, Роналдо, Рауля. Не о футболе я думал, а о том, чтобы, может быть, кого-нибудь потрогать - Зидана или Рауля.

Моим кумиром в европейском футболе всегда был Зидан. Игра закончилась, мы тогда проиграли 1:5, когда Тема (Артем Милевский - прим.ред.) гол забил. Конечно, мне хотелось поменяться футболкой, но я как-то постеснялся“, - рассказал Алиев в эфире YouTube-канала Кент.

Ранее Александр Алиев признался, что не отказался бы работать в Шахтере.

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Теги: футбол, Александр Алиев, Реал, Динамо, Лига чемпионов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.05.2020, 14:51
Оценка:  +1
гость
Да помним тот матч ,ты по ходу всей игры бил не полезнее фонарного столба!
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