Полузащитник Зари раскритиковал идею завершения сезона в двух городах

Владлен Юрченко считает, что команды должны играть в равных условиях.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко прокомментировал идею о проведении оставшихся матчей чемпионата Украины в двух городах.

“У нас еще никто не говорил об этом, но я против такого события. Если с аэропортами будут проблемы, тогда другой разговор. Но мое мнение - либо все играем в равных условиях, либо заканчиваем чемпионат, если не можем играть из-за карантина.

Не нужно так, что одни играют дома, а нам нужно ездить, либо находиться непонятно где. У нас тут есть все условия для восстановления и тренировок. У Динамо и Шахтера есть своя база, но нас разве туда пустят? Нет, конечно“, - отметил игрок в интервью телеканалу Футбол.

Ранее Владлен Юрченко признался, что Заря составила бы хорошую конкуренцию в Бундеслиге.