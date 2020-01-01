Юрченко: Заря составила бы хорошую конкуренцию в Бундеслиге

Футболист уверен, что у команды не будет больших проблем с возобновлением тренировок.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко прокомментировал информацию о скором возобновлении тренировок.

“Радует факт, что вскоре мы сможем начать тренироваться и играть. Сейчас пока трудно сказать о физической форме. Каждый из нас, как мог, держал себя в тонусе. Тренировки с командой покажут реальное положение дел.

Думаю, что все парни ответственные и больших проблем у нас не будет. Мы в последнее время тренировались в Skype, однако мы только поддерживали тонус. Надеемся, что 12 мая уже соберемся и будем готовиться к чемпионату.

Также футболист, который ранее представлял Байер, рассказал, какое место бы заняла Заря в Бундеслиге.

“Думаю, Заря могла бы закрепиться в Бундеслиге. Вряд ли бы мы шли в первой десятке, но составляли бы хорошую конкуренцию.

УПЛ? Насчет борьбы за Лигу чемпионов еще рано говорить, ведь чемпионат еще будет доигрываться. Но если мы все же попадем в ЛЧ, думаю, игры с Эспаньолом показали, что наша команда может составлять достойную конкуренцию. Впрочем тогда у нас было мало времени на подготовку. Думаю, мы можем играть на равных с такими командами и проходить дальше“, - заявил Юрченко в интервью телеканалу Футбол.

Ранее защитник Зари Никита Каменюка заявил, что после возобновления сезона нужно играть со зрителями.