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Рафаилов: Из-за коронавируса пострадает весь украинский футбол

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Специалист сделал прогноз.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на украинский футбол. 

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“Этот вирус - это беда, которая свалилась на человечество. Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Я не думаю, что качественный и количественный состав нашего футбола будет таким же, как до коронавируса.

Сильно пострадает вторая лига. Первая лига тоже, а с Нового года и УПЛ. В мире и Украине ожидается падение экономики. А у нас вообще все гипертрофированно получается. Поэтому изменения будут большие“, - рассказал Рафаилов для Футбол NEWS.

Ранее Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ.

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Теги: Сергей Рафаилов, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, коронавирус
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