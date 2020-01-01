Президент Десны предложил доиграть матчи верхней шестерки УПЛ в Киеве

Функционер назвал несколько аргументов.

Президент Десны Владимир Левин отправил обращение в украинскую Премьер-лигу, предложив доиграть матчи верхней шестерки чемпионат Украины в Киеве.

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“Мы очень рады, что в борьбе с COVID-19 наметилась положительная динамика, а спортивные клубы уже в скором времени смогут приступить к тренировкам, а затем и к возобновлению чемпионатов.

Но я уверен, что меры предосторожности все равно нужно очень строго соблюдать. Окончание сезона УПЛ провести с учетом всех обстоятельств. Учитывая ограниченное количество времени, матчи в условиях три через три и формат самого турнира, уверены, что матчи должны пройти в одном городе.

Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, так же как и в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место - есть сертифицированные стадионы, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находятся в Киеве (Колос, Шахтер, Динамо).

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Также немаловажный фактор - трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна.

Ну и главный аргумент - безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей - пойдут ли им на пользу постоянные переезды? Не важно, будь это самолет, автобус или поезд. Поэтому давайте сделаем все правильно. Мы должны учитывать все факторы и доиграть чемпионат в одном городе, имея равные условия“, - написал функционер в Facebook.

Ранее Шахтер предложил доиграть УПЛ в двух городах.