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Вербич назвал любимую баскетбольную команду

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Словенец признался, что является спортивным человеком.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о том, какие виды спорта ему нравятся, а также назвал любых спортсменов из других видов спорта.

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"Часто смотрю турниры по теннису, а также баскетбольные матчи. В основном, конечно, NBA, но не только. К примеру, был в киевском Дворце спорта на матче Киевбаскета.

Моя любимая баскетбольная команда - Даллас Маверикс. Соответственно баскетболист - словенец Лука Дончич, который играет за Маверикс. Любимый теннисист - Новак Джокович.

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Какие виды спорта пробовал? Большой теннис, баскетбол, гандбол, сквош… Я спортивный человек. Но профессионально ничем, только футбол", - приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Беньямин Вербич подколол себя в Instagram.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо, Динамо Киев, футбол, вне игры
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