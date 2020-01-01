Иванисеня: Решение о сокращении зарплат должен принимать коллектив

Футболист отметил, что в клубе есть незначительная задержка зарплаты.

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня рассказал о ситуации вокруг выплаты зарплаты в клубе.

“Если бы была речь о сокращении зарплат, то мы бы садились и говорили об этом. Ведь коллектив должен принимать решение. Но если президент или генеральный директор позвонит и попросит...Пока у нас такого не было.

Мы, как и обычные люди, зарабатываем деньги. За март еще зарплат не было. Если и есть задержки, то они мелочные. Для УПЛ это незначительная задержка“, - отметил футболист в интервью Футбольному формату.

Ранее Иванисеня высказался о возможном участии Зари в Лиге чемпионов.