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Иванисеня: Решение о сокращении зарплат должен принимать коллектив

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Футболист отметил, что в клубе есть незначительная задержка зарплаты.
Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня
УАФ

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня рассказал о ситуации вокруг выплаты зарплаты в клубе.

“Если бы была речь о сокращении зарплат, то мы бы садились и говорили об этом. Ведь коллектив должен принимать решение. Но если президент или генеральный директор позвонит и попросит...Пока у нас такого не было.

Мы, как и обычные люди, зарабатываем деньги. За март еще зарплат не было. Если и есть задержки, то они мелочные. Для УПЛ это незначительная задержка“, - отметил футболист в интервью Футбольному формату.

Ранее Иванисеня высказался о возможном участии Зари в Лиге чемпионов.

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Теги: футбол, Дмитрий Иванисеня, Заря, чемпионат Украины, Заря
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