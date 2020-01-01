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Караваев: Для нас будет огромной радостью начать тренировки в команде

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Футболист отметил, что большую часть времени проводит дома.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о том, как проводит время на карантине.

“Как и все, провожу время дома, стараюсь меньше гулять. Но когда погода хорошая, выезжаю за город, чтобы подышать воздухом в лесу, где никого нет. Часто играем с семьей в развивающие игры, решаем головоломки, делаем оригами, рисуем с детьми. Скучать не приходится.

Футболист также прокомментировал решение Кабинета министров Украины разрешить профессиональным командам с 11 мая тренироваться на закрытых базах.

“Это глоток свежего воздуха для нас. Без этого было очень тяжело. Мы понимали, что не нужно рисковать, придерживались норм карантина, тренировались на базе по одному-два человека и долго там не находились.

Если это решение утвердят, то для нас будет огромной радостью, когда мы начнем тренироваться в группах или всей командой“, - цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее Караваев заявил, что футболисты стараються больше времени работать с мячом.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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