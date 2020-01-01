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Глеб: Я обожал Динамо Киев, это была топ-команда

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Беларус восхищался силовым футболом "бело-синих".
Александр Глеб
Александр Глеб
Getty Images

Экс-нападающий Арсенала, Барселоны и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал об интересе киевского Динамо.

“Мной интересовались разные клубы: Спартак, Панатинаикос, ЦСКА. От киевского Динамо интерес был, но я уже неоднократно говорил, что как губка впитывал то, что говорил мой отец.

Он был фанатом немецкой сборной, потому что он служил там, и много всего рассказывал. Я на подсознании все это воспринимал, и в этом плане все стремления были именно уехать почему-то в Германию.

Справедливости ради, скажу, конечно, Динамо Киев на тот момент я просто обожал, я следил за матчами Лиги Чемпионов, как они играли, как они обыгрывали Барселону неоднократно.

Для меня это была просто топ-команда. Конечно, это силовой футбол, физический, но я восхищался им. Просто, на тот момент у меня было предложение из Германии“, - рассказал белорус в эфире программы Великий Футбол.

Ранее сообщалось, что подписать Глеба мог еще один украинский клуб - Черноморец.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Александр Глеб
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