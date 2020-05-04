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Соль рассказал, кем бы стал, если бы не занимался футболом

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Спортсмен попробовал бы свои силы в теннисе.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Форвард киевского Динамо Фран Соль рассказал, что стал бы теннисистом, если бы не сложилась карьера в футболе.

“Помимо футбола моими любимыми видами спорта всегда были большой теннис, а также падел-теннис - особая разновидность тенниса, которая очень популярна в Испании. 

Я много играл как в большой теннис, так и в падел. Думаю, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка попробовал бы начать карьеру в теннисе“, - заявил нападающий.

Фран Соль (слева)
Фран Соль (слева)

“Что касается моих кумиров, если не учитывать футбол, являются Усэйн Болт, Рафа Надаль и Майкл Фелпс.

Если выбрать спорт, который производит на меня, как зрителя, наибольшее впечатление, то, пожалуй, это американский футбол, лига NFL. К сожалению, я еще пока не был на матчах NFL, но мечтаю посетить такой матч“, - рассказал Соль в интервью официальному сайту Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо до сих пор не выплатило деньги Виллем II за трансфер Соля.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, футбол, теннис
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гость  (аноним)  04.05.2020, 14:11
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