Бойко: Каждый игрок Динамо сделает все, чтобы занять второе место и попасть в ЛЧ

Украинский клуб постарается выполнить все текущие цели.

Вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о целях киевского клуба в текущем сезоне.

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“Одной из первоначальных задач Динамо в самом начале сезона стояло попадание в групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, мы не смогли ее выполнить. Возможно, в какой-то момент это надломило нас.

Что касается чемпионской гонке, то Динамо часто теряет очки в тех матчах, где не должно этого делать. Шахтер с этими командами набирает очки, а мы то сыграем вничью, то уступим. Поэтому возникла такая разница в очках. Если брать очные встречи с горняками, то идет равная борьба: есть и победы, и ничьи, и поражения.

На сегодняшний день занять второе место в УПЛ и выиграть Кубок Украины - первоначальные наши задачи. Мы приложим максимум усилий, каждый футболист нашей команды сделает все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов“, - рассказал Бойко в эфире программы Великий Футбол.

Ранее вратарь прокомментировал ситуацию о снижение зарплат в Динамо.