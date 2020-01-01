Бойко: Динамо не сообщило окончательное решение о снижении зарплат

Вратарь ничего не знает по поводу урезания заработной платы.

Вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о ситуации со снижением зарплат в киевском клубе.

Читай также: Леднев: Моя задача - закрепиться в Динамо

“На сегодняшний день я отвечу именно так. Никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Что будет за апрель месяц, и какая будет зарплата, я, к сожалению, не знаю. Посмотрим, когда она будет выплачена, тогда я и узнаю, будет ли удержана какая-то сумма.

Никакой конкретики и какого-то стопроцентного решения нам не сообщали, поэтому что-то с уверенностью я говорить не могу“, - рассказал Бойко в эфире программы Великий Футбол.

Ранее Суркис раскритиковал УАФ за работу во время паузы чемпионата Украины.