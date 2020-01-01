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Бойко: Динамо не сообщило окончательное решение о снижении зарплат

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Вратарь ничего не знает по поводу урезания заработной платы.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о ситуации со снижением зарплат в киевском клубе.

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“На сегодняшний день я отвечу именно так. Никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Что будет за апрель месяц, и какая будет зарплата, я, к сожалению, не знаю. Посмотрим, когда она будет выплачена, тогда я и узнаю, будет ли удержана какая-то сумма.

Никакой конкретики и какого-то стопроцентного решения нам не сообщали, поэтому что-то с уверенностью я говорить не могу“, - рассказал Бойко в эфире программы Великий Футбол.

Ранее Суркис раскритиковал УАФ за работу во время паузы чемпионата Украины.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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