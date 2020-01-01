Палкин сообщил дату, когда предположительно возобновится УПЛ

Все должно решится в ближайшие дни.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о возобновлении УПЛ.

“Футболисты академии находятся дома. Сейчас стоит вопрос: нужно ли вообще проводить чемпионат среди молодежи. Мне кажется, что не стоит, поскольку безопасность детей - самое главное. Все сотрудники работают на удаленке.

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Первая команда начала тренироваться по четыре человека одновременно на поле. Со вторника увеличили до шести, соблюдая дистанцию минимум два метра.

Надеюсь, что с 12 мая мы начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, что до 6 мая все прояснится.

Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа - куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя“, - приводит слова Палкина Футбол 1/2/3.

Ранее Палкин подтвердил интерес Баварии к Додо.