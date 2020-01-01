Луческу: Мне нравилось работать с Мхитаряном

Румынский специалист лестно высказался в сторону футболиста.

Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил о работе с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

“Он ключевой игрок, тренеру нужно найти для него правильную позицию. Я сделал из него второго форварда, учитывая его умение делать ассисты. Чтобы чувствовать доверие, он не должен играть в аренде, ему нужна стабильность.

В Манчестер Юнайтед у него не все получилось, потому что он действовал слишком далеко от чужих ворот, и не был в лучших условиях в тактическом плане.

Генрих - прекрасный парень, мне нравилось с ним работать. При мне он стал отличным голеадором“, - цитирует Луческу InsideRoma со ссылкой на Radio Musica Television.

Напомним, Генрих Мхитарян защищал цвета “горняков“ с 2010 по 2013 год.