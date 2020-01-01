Луческу: Мне нравилось работать с Мхитаряном
Румынский специалист лестно высказался в сторону футболиста.
Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил о работе с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
“Он ключевой игрок, тренеру нужно найти для него правильную позицию. Я сделал из него второго форварда, учитывая его умение делать ассисты. Чтобы чувствовать доверие, он не должен играть в аренде, ему нужна стабильность.
В Манчестер Юнайтед у него не все получилось, потому что он действовал слишком далеко от чужих ворот, и не был в лучших условиях в тактическом плане.
Генрих - прекрасный парень, мне нравилось с ним работать. При мне он стал отличным голеадором“, - цитирует Луческу InsideRoma со ссылкой на Radio Musica Television.
Напомним, Генрих Мхитарян защищал цвета “горняков“ с 2010 по 2013 год.
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