Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луческу: Мне нравилось работать с Мхитаряном

Комментариев: 0
Румынский специалист лестно высказался в сторону футболиста.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил о работе с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

“Он ключевой игрок, тренеру нужно найти для него правильную позицию. Я сделал из него второго форварда, учитывая его умение делать ассисты. Чтобы чувствовать доверие, он не должен играть в аренде, ему нужна стабильность. 

В Манчестер Юнайтед у него не все получилось, потому что он действовал слишком далеко от чужих ворот, и не был в лучших условиях в тактическом плане.

Генрих - прекрасный парень, мне нравилось с ним работать. При мне он стал отличным голеадором“, - цитирует Луческу InsideRoma со ссылкой на Radio Musica Television.

Напомним, Генрих Мхитарян защищал цвета “горняков“ с 2010 по 2013 год.

Поделись:
Теги: футбол, Мирча Леческу, Генрих Мхитарян, Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь