Кендзера назвал любимого бойца ММА и теннисиста

Спортсмен в свободное время любит играть в большой теннис и пляжный волейбол.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о своих спортивных увлечениях, кроме футбола.

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“Кроме футбола, интересуюсь ММА и спидвеем. В свободное время люблю играть в большой теннис и пляжный волейбол. В ММА мой любимый спортсмен - это Хабиб Нурмагомедов, а в теннисе болею за Новака Джоковича.

Я редко посещаю какие-то спортивные мероприятия. В 2014 году был на матче в Варшаве, когда встречались национальные сборные Польши и Германии (в квалификации на Евро-2016), поляки тогда победили со счетом 2:0“, - рассказал игрок в интервью официальному сайт Динамо.

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