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Кендзера назвал любимого бойца ММА и теннисиста

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Спортсмен в свободное время любит играть в большой теннис и пляжный волейбол.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о своих спортивных увлечениях, кроме футбола.

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“Кроме футбола, интересуюсь ММА и спидвеем. В свободное время люблю играть в большой теннис и пляжный волейбол. В ММА мой любимый спортсмен - это Хабиб Нурмагомедов, а в теннисе болею за Новака Джоковича.

Я редко посещаю какие-то спортивные мероприятия. В 2014 году был на матче в Варшаве, когда встречались национальные сборные Польши и Германии (в квалификации на Евро-2016), поляки тогда победили со счетом 2:0“, - рассказал игрок в интервью официальному сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров всех времен по версии FourFourTwo.

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Теги: Томаш Кендзера, Динамо Киев, футбол
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