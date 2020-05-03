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Шевченко назвал главного специалиста из вратарей по пенальти

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Специалист выделил украинского вратаря.
Андрей Шевенко
Андрей Шевенко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевенко рассказал об отборе на Евро-2004.

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“В отборе к ЧЕ-2004 сборная Украины попала в сложную группу. Две команды были на ходу - Испания и Греция, которая начинала свой путь к победе на чемпионате Европы. Решающей стала игра с греками в гостях. Мы уступили со счетом 0:1, пропустив гол от Ангелоса Харистеаса на последних минутах.

После этого уже оставались чисто теоретические шансы на выход из группы. Перед поездкой в Афины была памятная игра во Львове против армян - 4:3. Мне тогда удалось оформить дубль, а один из мячей забил с пенальти. Это был мой первый удар с точки в составе сборной Украины.

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Пенальти всегда бил по-разному, но чаще всего - по вратарю. Нас готовили, говорили, как себя ведут голкиперы, но удар с 11-метровой отметки - это в первую очередь психология.

Бывает, вратари хорошо играют. У них гораздо меньше шансов, но лучшие из них как раз и отличаются таким мастерством. Могу точно сказать, что для меня главным специалистом в этом вопросе из голкиперов всегда был Александр Шовковский“, - рассказал Шевченко в интервью Zbirna.com.

Ранее Зинченко рассказал о сходстве Шевченко и Гвардиолы.

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Теги: Андрей Шевченко, Александр Шовковский, футбол, сборная Украины
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Источник: Zbirna.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.05.2020, 10:45
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блядь! Так кто же главный?
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