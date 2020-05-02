Карпаты вынесли выговор игроку за фото с Лениным

Алексей Хахлев получил суровое предупреждение от львовского клуба.

Игрок Карпат Алексей Хахлев понес наказание за публикацию фотографии, на котором был флаг с Лениным.

Сразу после данного инцидента львовский клуб попросил извинения у болельщиков за поведение футболиста, а также сообщил о вынесении ему выговора.

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"Футбольный клуб Карпаты считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.

Футболист - публичное лицо, которое не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Александр Алиев устроил скандал с бывшей женой во время прямого эфира.