Карпаты вынесли выговор игроку за фото с Лениным
Игрок Карпат Алексей Хахлев понес наказание за публикацию фотографии, на котором был флаг с Лениным.
Сразу после данного инцидента львовский клуб попросил извинения у болельщиков за поведение футболиста, а также сообщил о вынесении ему выговора.
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"Футбольный клуб Карпаты считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.
Футболист - публичное лицо, которое не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Александр Алиев устроил скандал с бывшей женой во время прямого эфира.
Полная версия правил
ПОМОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ДУШИ КАЦАПСКИХ ВЫБЛЯДКОВ, ВЕЧНО ГОРЕЛИ В АДУ, ИБО, ХОРОШИЙ М0СК0ВИТ - МЕРТВЫЙ М0СК0ВИТ.
А ИХ ПОТОМКИ, БЫЛИ ПРОКЛЯТЫ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА! АМИНЬ
В 1941-45 за это расстреливали!
Выгнать накуй из клуба, и посадить на 10-15 лет, как минимум