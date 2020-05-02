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Карпаты вынесли выговор игроку за фото с Лениным

Комментариев: 3
Алексей Хахлев получил суровое предупреждение от львовского клуба.
Алексей Хахлев
Алексей Хахлев
ФК Карпаты Львов

Игрок Карпат Алексей Хахлев понес наказание за публикацию фотографии, на котором был флаг с Лениным.

Сразу после данного инцидента львовский клуб попросил извинения у болельщиков за поведение футболиста, а также сообщил о вынесении ему выговора.

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"Футбольный клуб Карпаты считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.

Футболист - публичное лицо, которое не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Александр Алиев устроил скандал с бывшей женой во время прямого эфира.

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Теги: Алексей Хахлев, Карпаты, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Украина, футбол, вне игры, скандал
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.05.2020, 14:28
Оценка:  0
гость
уши фсб торчат
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:18
Оценка:  -1
гость
СЕГОДНЯ ГОДОВЩИНА САМОСОЖЖЕНИЯ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ В ОДЕССКОМ ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ!
ПОМОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ДУШИ КАЦАПСКИХ ВЫБЛЯДКОВ, ВЕЧНО ГОРЕЛИ В АДУ, ИБО, ХОРОШИЙ М0СК0ВИТ - МЕРТВЫЙ М0СК0ВИТ.
А ИХ ПОТОМКИ, БЫЛИ ПРОКЛЯТЫ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА! АМИНЬ
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:17
Оценка:  -1
гость
Это что-за куйня, футболисты? Это и все? Вы еба..улись?
В 1941-45 за это расстреливали!
Выгнать накуй из клуба, и посадить на 10-15 лет, как минимум
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