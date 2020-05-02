Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Карпат угодил в серьезный скандал из-за фото с Лениным

Комментариев: 8
Футболист поздравил свою бабушку с днем рождения, но вызвал негодование со стороны фанатов.
Алексей Хахлев
Алексей Хахлев
ФК Карпаты Львов

Игрок львовских Карпат и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Хахлев попал в скандальную историю.

Читай также: “Спасибо, что не москаль“: форвард Карпат обрадовался результатам в популярном приложении

Футболист 1 мая опубликовал фото со своей бабушкой, которая праздновала свой 76-й день рождения. На снимке они держат красный флаг с изображением Ленина и надписью: “Лучшему животноводу-победителю в социалистическом соревновании“. 

Этот снимок вызвал множество гневных комментариев, и в результате Хахлев удалил публикацию. Также Алексей извинился за случившееся.

Читай также: Экс-игрок Карпат: Такое чувство, что состарился на несколько лет в Украине

“Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил“, - цитирует Хахлева пресс-служба Карпат.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Шахтера оказался в центре секс-скандала.

Поделись:
Теги: Алексей Хахлев, Карпаты, УПЛ, Украина, футбол, скандал, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
Это сдуреть надо - за такое наказывать.
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
В 1941-45, любого совкового выблядка, за перформанс с немецким штандартом, трибунал приговорил бы к расстрелу, немедленно!
А тут, пожалуйста. И это после голодоморов, ГУЛАГов, Сандормохов, ассимиляций, отрицательных селекций, которые кацапская падаль устраивала в Украине на протяжении 350 лет.
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:18
Оценка:  0
гость
СЕГОДНЯ ГОДОВЩИНА САМОСОЖЖЕНИЯ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ В ОДЕССКОМ ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ!
ПОМОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ДУШИ КАЦАПСКИХ ВЫБЛЯДКОВ, ВЕЧНО ГОРЕЛИ В АДУ, ИБО, ХОРОШИЙ М0СК0ВИТ - МЕРТВЫЙ М0СК0ВИТ.
А ИХ ПОТОМКИ, БЫЛИ ПРОКЛЯТЫ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА! АМИНЬ
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:13
Оценка:  0
гость
За тот труд комуняки должны были бабке на 76 лет подарить кругосветное путешествие на 3 месяца вокруг земного шара. А подарили кусок тряпки для корриды.
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:07
Оценка:  +1
гость
Люди! человека наградили когдато за его труд. ведь в то время это надо было заслужить .Я понимаю. не те сейчас времена.Не те ценности. бабке дали за ее труд. И вннук ее поздравил. Не хочу становиться на чью то сторону. но парень молодец.
гость  (аноним)  02.05.2020, 14:00
Оценка:  0
гость
Они истории не знают им все по х...у...ю, дай СС- овский флаг и назови его мир всем народам и эти выморозки это так и воспримут, ракушки.
гость  (аноним)  02.05.2020, 13:35
Оценка:  -1
гость
сейчас совковая плесень,недобитки коммуняцкие набегут
Курьер    02.05.2020, 13:28
Оценка:  -3
Курьер
Прогнулся под рагулье.....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь