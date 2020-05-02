Игрок Карпат угодил в серьезный скандал из-за фото с Лениным

Футболист поздравил свою бабушку с днем рождения, но вызвал негодование со стороны фанатов.

Игрок львовских Карпат и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Хахлев попал в скандальную историю.

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Футболист 1 мая опубликовал фото со своей бабушкой, которая праздновала свой 76-й день рождения. На снимке они держат красный флаг с изображением Ленина и надписью: “Лучшему животноводу-победителю в социалистическом соревновании“.

Этот снимок вызвал множество гневных комментариев, и в результате Хахлев удалил публикацию. Также Алексей извинился за случившееся.

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“Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил“, - цитирует Хахлева пресс-служба Карпат.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Шахтера оказался в центре секс-скандала.