Кривцов рассказал уникальную историю про футболиста, который его вдохновил

Украинец вспомнил о легендарном бразильце.

Футболист донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал уникальную историю про Гарринчу.

В Instagram украинский игрок опубликовал пост про бразильца, который пережил огромные проблемы на пути к славе.

“Футбол - это не просто спорт. Это целая философия. Решил раз в месяц делиться уникальными футбольными историями из своей жизни или историями которые вдохновляют. Сегодня напомню вам о человеке, который стал звездой футбола, хотя диагноз врачей был категоричным.

Маноэл (Манэ) Франсиско дос Сантос родился в Бразилии 18 октября 1933 года. У парня были врожденные заболевания: он страдал косоглазием, деформированием позвоночника и смещением костей таза, поэтому его левая нога была короче правой на шесть сантиметров.

Операции не помогли: врачи считали, что для ребенка было бы счастьем просто научиться ходить. Тогда никто не мог предположить, что хромой ребенок вырастет и будет бегать быстрее лучших футболистов мира.

Многие его знают, как Гарринча. В 1958 и 1962 году он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. История жизни какого футболиста или тренера вдохновляет вас?“, - написал Кривцов под фото.

Ранее игроки Шахтера снялись в образовательном сериале для школьников.