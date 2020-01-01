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Кривцов рассказал уникальную историю про футболиста, который его вдохновил

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Украинец вспомнил о легендарном бразильце.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал уникальную историю про Гарринчу.

В Instagram украинский игрок опубликовал пост про бразильца, который пережил огромные проблемы на пути к славе.

“Футбол - это не просто спорт. Это целая философия. Решил раз в месяц делиться уникальными футбольными историями из своей жизни или историями которые вдохновляют. Сегодня напомню вам о человеке, который стал звездой футбола, хотя диагноз врачей был категоричным.

Маноэл (Манэ) Франсиско дос Сантос родился в Бразилии 18 октября 1933 года. У парня были врожденные заболевания: он страдал косоглазием, деформированием позвоночника и смещением костей таза, поэтому его левая нога была короче правой на шесть сантиметров.

Операции не помогли: врачи считали, что для ребенка было бы счастьем просто научиться ходить. Тогда никто не мог предположить, что хромой ребенок вырастет и будет бегать быстрее лучших футболистов мира.

Многие его знают, как Гарринча. В 1958 и 1962 году он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. История жизни какого футболиста или тренера вдохновляет вас?“, - написал Кривцов под фото.

Ранее игроки Шахтера снялись в образовательном сериале для школьников.

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Теги: Сергей Кривцов, Шахтер Донецк, футбол, история
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