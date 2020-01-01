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Самбрано: В Украине я не существовал для главного тренера Динамо

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Перуанца игнорировали.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Футболист Бока Хуниорс, который ранее выступал за Динамо, рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом в киевском клубе.

“В Украине я не существовал для главного тренера Динамо. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной. Я не знаю, почему было такое отношение ко мне.

Со мной напрямую никто не говорил. Это касается руководства и тренерского штаба. Не хочу оглядываться назад, этот этап завершился“, - цитирует Самбрано RPP.

Ранее Самбрано рассказал, почему отказался переходить в Ливерпуль.

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Теги: Карлос Самбрано, Бока Хуниорс, Динамо Киев, футбол
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