Самбрано: В Украине я не существовал для главного тренера Динамо

Перуанца игнорировали.

Футболист Бока Хуниорс, который ранее выступал за Динамо, рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом в киевском клубе.

“В Украине я не существовал для главного тренера Динамо. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной. Я не знаю, почему было такое отношение ко мне.

Со мной напрямую никто не говорил. Это касается руководства и тренерского штаба. Не хочу оглядываться назад, этот этап завершился“, - цитирует Самбрано RPP.

Ранее Самбрано рассказал, почему отказался переходить в Ливерпуль.