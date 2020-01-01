Тренер Колоса: Готовы пригласить Селезнева в клуб

Ковалевский клуб ввел переговоры с форвардом.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин и спортивный директор команды Виталий Лисицкий рассказали о переговорах с Евгением Селезневым.

“Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба, директоров и президента заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении - это самое основное. Думаете у нас нет или не было проблемных ребят?

Алиев и Милевский? Разве они проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда мы бы посмотрели на них. Костышин изменил бы Алиева и Милевского? Таких заголовков не надо“, - заявил Костышин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий рассказал о подробностях переговорах с Евгением Селезневым.

“Мы с ним поговорили. Он честно сказал, что у него есть два варианта в Турции. Через два дня он перезвонил и сказал, что подписал контракт и уехал в Турцию. Но..дальше будет“, - отметил директор.

Ранее Костышин заявил, что он физрук.