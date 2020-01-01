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Тренер Колоса: Готовы пригласить Селезнева в клуб

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Ковалевский клуб ввел переговоры с форвардом.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин и спортивный директор команды Виталий Лисицкий рассказали о переговорах с Евгением Селезневым.

“Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба, директоров и президента заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении - это самое основное. Думаете у нас нет или не было проблемных ребят? 

Алиев и Милевский? Разве они проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда мы бы посмотрели на них. Костышин изменил бы Алиева и Милевского? Таких заголовков не надо“, - заявил Костышин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий рассказал о подробностях переговорах с Евгением Селезневым.

“Мы с ним поговорили. Он честно сказал, что у него есть два варианта в Турции. Через два дня он перезвонил и сказал, что подписал контракт и уехал в Турцию. Но..дальше будет“, - отметил директор.

Ранее Костышин заявил, что он физрук.

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Теги: Руслан Костышин, Колос, Украина, футбол, Евгений Селезнев, Виталий Лисицкий, УПЛ, чемпионат Украины
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