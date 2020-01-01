КДК ФФУ вынес окончательное решение по договорным матчам ФК Сумы
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола провел дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК Сумы.
По итогу заседания, представители клуба не сумели отстоять статус профессионального и получили запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.
Кроме этого, КДК пересмотрел сроки дисквалификации футболистов и тренерского штаба команды.
Таким образом, пожизненную дисквалификацию получили:
- Егор Луговой
- Олег Давыдов
Дисквалификацию на три года получили (ранее была пожизненная):
- Тарас Дурай
- Сергей Гаращенков
Дисквалификацию на 1 год получили (ранее 1 год + 3 условно):
- Артем Штанько
- Дмитрий Богачев
Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили (ранее 1 год + условно):
- Давид Кохия
- Артем Козлов
- Ираклий Циколия
- Владислав Шарай
- Ярослав Рафальский
На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:
- Николай Вечурко
Кроме того, пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Тренера Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.
Ранее бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич заявил, что в украинском футболе договорные матчи имеют смертоносные масштабы.
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