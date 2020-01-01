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КДК ФФУ вынес окончательное решение по договорным матчам ФК Сумы

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Дисквалификации футболистов и тренеров были смягчены.
Дом футбола
Дом футбола
УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола провел дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК Сумы.

По итогу заседания, представители клуба не сумели отстоять статус профессионального и получили запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Кроме этого, КДК пересмотрел сроки дисквалификации футболистов и тренерского штаба команды.

Таким образом, пожизненную дисквалификацию получили:

- Егор Луговой
- Олег Давыдов

Дисквалификацию на три года получили (ранее была пожизненная):

- Тарас Дурай
- Сергей Гаращенков

Дисквалификацию на 1 год получили (ранее 1 год + 3 условно):

- Артем Штанько
- Дмитрий Богачев

Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили (ранее 1 год + условно):

- Давид Кохия  
- Артем Козлов 
- Ираклий Циколия 
- Владислав Шарай 
- Ярослав Рафальский

На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:

- Николай Вечурко

Кроме того, пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Тренера Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.

Ранее бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич заявил, что в украинском футболе договорные матчи имеют смертоносные масштабы.

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Теги: КДК ФФУ, Сумы, договорные матчи, суд, постановление
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