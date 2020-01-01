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Наставник Колоса: Раздули, что Хацкевич - физрук, а я ведь тоже физрук

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Руслан Костышин считает, что в Украине неуважительно относятся к профессии физрука.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин назвал лучших украинских тренеров, а также встал на защиту экс-наставника Динамо Александра Хацкевича.

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"Кто в Украине топ-тренер? Судя игре команд, Скрипник - топ-тренер. Хацкевич в порядке. Я с ним общался, мне очень понравилось. То уже раздули, что он физрук. Я тоже физрук. Это что-то плохое? Это учитель. Почему это сразу плохо?

У нас какое-то неуважение к профессии физрука. Он что, мало делает? Тренер Динамо или любой другой команды УПЛ не может быть физруком. Кварцяный - отличный тренер, а кому-то он не нравится. Я кайф получал, это мое было, я был в тонусе, хоть у меня и была проблема со спиной", - сказал Костышин в программе Бомбардир.

Также Костышин рассказал о том, что для него самое сложное в тренерской деятельности.

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"Что самое сложное в работе тренера? Трудно объяснить футболисту, что он уже не нужен этой команде. Для меня это проблема №1. Я себя на его место ставлю. Говорить, что он хороший футболист? Но это же неправда. Ты же почему-то от него избавляешься.

Больше всего в тренерской работе нравится адреналин во время матча, тренировки. Я очень требовательный. Все знают, что если тренировка пошла не так, то у меня сутки может быть плохое настроение", - отметил Руслан.

Ранее сообщалось, что УПЛ разработала календарь завершения сезона-2019/20.

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Теги: Руслан Костышин, Колос, Украина, футбол, Александр Хацкевич
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