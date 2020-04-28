Сын Маркевича ушел с поста главного тренера Черноморца

Предположительно, причиной ухода специалиста стало тяжелое финансовое положение клуба.

Главный тренер одесского Черноморца Остап Маркевич покинул свою должность в одесском клубе.

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Как сообщает издание Odessa.online, наставник ушел с поста из-за тяжелого финансового положения клубе. На данный момент в Черноморце есть задолженности по зарплате, и никто не может ничего конкретного сказать о будущем команды.

Также стоит сказать, что одесский клуб может сняться с текущего розыгрыша Первой Лиги из-за тяжелого состояния.

Напомним, Остап Маркевич возглавил Черноморец в октябре 2019 года. Под его руководством команда добыла лишь две победы. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой Лиги.

Ранее сообщалось, что сотрудник Черноморца трагически погиб, спасая от гибели животных.