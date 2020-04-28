Тренер Александрии бросил курить во время карантина
Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что отказался от сигарет во время карантина нормализовал свое давление.
“Позитив в карантине? Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление.
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Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры. Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает“, - приводит слова Шарана zbirna.com.
Также специалист рассказал, как проводит время на карантине.
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“Схожу ли я с ума на карантине? Нет. Конечно, очень скучаю по футболу, но и в данной ситуации работы хватает. Каждые два дня мы собираемся тренерским штабом, общаемся, стараемся внести коррективы в тренировочный процесс, который, хочется верить, скоро возобновится.
Следим за нашими футболистами, которые работает на базе. Их шесть человек. А на досуге, если есть возможность, выбираемся на рыбалку. Можно просто по базе походить, подышать свежим воздухом“, - добавил Шаран.
Ранее сообщалось, когда могут возобновить УПЛ.
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