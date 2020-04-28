Тренер Александрии бросил курить во время карантина

Владимир Шаран признался, что еще не выкурил ни одной сигареты.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что отказался от сигарет во время карантина нормализовал свое давление.

“Позитив в карантине? Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление.

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Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры. Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает“, - приводит слова Шарана zbirna.com.

Также специалист рассказал, как проводит время на карантине.

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“Схожу ли я с ума на карантине? Нет. Конечно, очень скучаю по футболу, но и в данной ситуации работы хватает. Каждые два дня мы собираемся тренерским штабом, общаемся, стараемся внести коррективы в тренировочный процесс, который, хочется верить, скоро возобновится.

Следим за нашими футболистами, которые работает на базе. Их шесть человек. А на досуге, если есть возможность, выбираемся на рыбалку. Можно просто по базе походить, подышать свежим воздухом“, - добавил Шаран.

Ранее сообщалось, когда могут возобновить УПЛ.