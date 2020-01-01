Пиварич: Я не знаю, продолжу ли карьеру в Динамо

Хорват может сменить клубную прописку.

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о своем будущем.

“Мой контракт с клубом истекает этим летом. В данный момент я не знаю, что делать дальше. После турецких сборов в Динамо сказали, что о новом соглашении будем говорить позже, в течение сезона. Но сейчас все в режиме ожидания, никаких предложений пока нет, .

У нас нет сейчас командных тренировок - нам можно приезжать на базу, использовать поле для тренировок, но индивидуально и без входа в помещение базы. Я не привык сидеть дома и это сложно. Хорошо, что рядом жена и дети, но они не ходят в детский сад, а сидят дома, к чему не привыкли. Мы немного гуляем, но парки закрыты, а полиция контролирует, чтобы никто не собирался большими группами. Мы даже не пытаемся пойти на детскую площадку.

Хотел бы я остаться в Киеве или вернуться в загребское Динамо? О, какой прямой вопрос… Оставим эту тему открытой. Важно то, что моя дочь пойдет в школу этой осенью, что существенно повлияет на то, где я продолжу карьеру.

Это должен быть или город, имеющий английскую школу, или я должен буду вернуться в Хорватию. Мне могут предложить все что угодно, но если это не будет соответствовать моим требованиям, то я просто скажу: “Привет и большое спасибо, вы можете связаться со мной в другой жизни“.

Время от времени идут разговоры о других клубах, но я не рассматриваю их предложения. Даже когда появлялись якобы правильные сделки, это могло быть ошибочным. Когда просто звонят и спрашивают, то я не воспринимаю это всерьез. Время покажет, договорюсь я с Киевом или с кем-то еще. Я в опасной ситуации“, - цитирует футболиста Sportske Novosti.

Отметим, что в этом сезоне Пиварич сыграл только матч за киевлян. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2020 года.