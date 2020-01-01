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УАФ получит более четырех миллионов евро от УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций поможет странам во время пандемии коронавируса.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

УЕФА потратит 236,5 миллиона евро для помощи 55 футбольным ассоциациям во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Страны получат деньги через программу HatTrick и смогут сами распоряжаться, каким образом лучше распределить полученные средства.

“Футбол столкнулся с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом Covid-19. Мы хотим помочь ассоциациям, чтобы они могли безболезненно перенести нынешнюю ситуацию. 

Каждая страна получит 4.3 миллиона евро за оставшуюся часть сезона и начало следующего. Кроме того, часть финансирования могут быть использованы для того, чтобы восстановить футбольное сообщество.

Мы приняли важное решение и помогаем настолько, насколько можем. Я горд тем, что мы показываем сплоченность в это время. Без сомнений, футбол будет в основе нормальной жизни, которая когда-то вернется“, - отметил президенту УЕФА Александр Чеферин.

Ранее сообщалось, что УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом.

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Теги: футбол, УЕФА, УАФ
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