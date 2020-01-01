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Тренер Динамо по физподготовке: Игрокам важно продолжать регулярно тренироваться

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Виталий Кулыба отметил, что в команде стараются менять упражнения и тренировки каждую неделю.
Виталий Кулыба
Виталий Кулыба
ФК Динамо Киев

Тренер по физической подготовке Динамо Виталий Кулыба рассказал о тренировках команды во время карантина.

“Такая ситуация в моей работе впервые, как, наверное, у многих. Самое главное для футболистов сейчас - продолжать регулярно тренироваться. В любом случае, делать это нужно ежедневно, поддерживая работу над всеми компонентами - и выносливостью, и силовыми характеристиками, и скоростными. Работа должна быть направлена на развитие и поддержание всех физических качеств.

Сейчас мы подбираем работу исходя из нынешних кондиций игроков. Конечно, у каждого игрока свой режим в соответствии с его текущей формой. Работа, которая выполняется дома, в основном, возлагается на доверии. Хотя игроки частично скидывают видео своих домашних тренировок.

Мы стараемся менять упражнения и тренировки каждую неделю для разнообразия тренировочного процесса. Главная цель работы сейчас - чтобы игроки постоянно находились в тонусе, и не было больших промежутков отдыха, а организм не отвыкал от тренировок.

В таком режиме форму можно поддерживать хоть всю жизнь. Но они профессионально занимаются футболом, а это совсем другая работа. Это не просто поддержание тонуса и хорошей функциональной формы для себя. Все равно должна быть специальная работа с мячом, определенные упражнения, работа в команде. Но для этого необходимы другие условия, командные тренировки, полноценный тренировочный процесс.

Сколько времени может понадобиться игрокам на подготовку к возобновлению сезона уже после снятия ограничений на командные тренировки? Все зависит от того, сколько будет длиться карантин, а также от того, насколько добросовестно ребята выполняли всю ту работу, которую мы им предложили. Грубо говоря, после двухмесячного карантина команде, думаю, понадобится пара недель на подготовку к играм.

Может быть, за это время они успеют подготовиться не на сто процентов, но хотя бы наберут определенную форму для того чтобы поддерживать игровой ритм - все 90 минут матча. Чтобы организм выдерживал такую нагрузку без чрезмерного риска получить травму“, - цитирует специалиста официальный сайт Динамо.

Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Украины.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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