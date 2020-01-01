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Фомин: Я "повелся" на совет о продление контракта с Шахтером

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Форвард признал, что допустил ошибку в молодости.
Руслан Фомин
Руслан Фомин
Getty Images

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин рассказал о начальном этапе в донецком Шахтере.

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“Знаете, я не жалею о том, что перешел в то время в Шахтер. Единственное, что я, возможно, пересмотрел бы, если сейчас вернуть время назад - когда у меня заканчивался контракт с “горняками“.

Мне было где-то 23 года, я тогда играл за Металлист. Шахтер предложил продлить контракт на пять лет. Мне советовали даже люди, которые привели меня в футбол, направляли в нужное русло - они сказали, что это все-таки гранд нашего футбола.

Пожалуй, совет продлить контракт был неправильным, но я обратил на него внимание, “повелся“ и заключил контракт на еще пять лет. После того я практически не играл за Шахтер - пошли аренды, ничего такого хорошего“, - рассказал футболист в интервью Football.ua.

Напомним, что Шахтер возобновил тренировки.

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Теги: Руслан Фомин, Шахтер Донецк, Мариуполь, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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