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Секс втроем: Алиев устроил скандал с бывшей женой во время прямого эфира

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Парочка обменялась "ласковыми" словами.
Александр Алие
Александр Алие
instagram.com/aliev_sasha88

Бывший футболист Динамо Киев Александр Алиев провел прямой эфир в Instagram, где отвечал на вопросы подписчиков.

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Девушка, с которой ввел Алиев эфир, спросила у Александра: “Был ли секс втроем?“. Экс-игрок положительно ответил на вопрос.

Как оказалось за кадром находилась бывшая жена футболиста, которая матом обратилась к Александру. Женщине не понравилось, что разговор Алиева слышат дети. Сам же спортсмен в грубой форме ответил бывшей супруге и упрекнул ее в том, что она устроила скандал в прямом эфире.

Ранее Алиев объяснил, чем ему нравится Путин.

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Теги: Александр Алиев, вне игры, видео, скандал
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