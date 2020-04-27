Секс втроем: Алиев устроил скандал с бывшей женой во время прямого эфира
Парочка обменялась "ласковыми" словами.
Бывший футболист Динамо Киев Александр Алиев провел прямой эфир в Instagram, где отвечал на вопросы подписчиков.
Читай также: Алиев: Не отказался бы работать в Шахтере
Девушка, с которой ввел Алиев эфир, спросила у Александра: “Был ли секс втроем?“. Экс-игрок положительно ответил на вопрос.
Как оказалось за кадром находилась бывшая жена футболиста, которая матом обратилась к Александру. Женщине не понравилось, что разговор Алиева слышат дети. Сам же спортсмен в грубой форме ответил бывшей супруге и упрекнул ее в том, что она устроила скандал в прямом эфире.
Ранее Алиев объяснил, чем ему нравится Путин.
Полная версия правил