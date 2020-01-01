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Директор Шахтера рассказал, почему клуб делает ставку на бразильцев

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Специалист назвал три фактора успеха.
Жозе Боту
Жозе Боту
ФК Шахтер Донецк

Спортивный директор Шахтера Жозе Боту выделил три фактора, которые помогают клубу покупать бразильцев.

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“Существует несколько причин, почему Шахтер делает ставку на бразильцев. Первая связана с историей клуба - бразильцы всегда здесь успешно проявляли себя. Они всегда были важны для команды, а потом принесли “горнякам“ прибыль, когда Дуглас Коста, Фред и Фернандиньо ушли в лучшие клубы мира.

Вторая причина состоит в том, почему нам проще на бразильском рынке, чем на португальском или испанском. Например, игроки сборной Бразилии U-20 открыты к переходу в Шахтер, ведь у клуба есть успешная история с их соотечественниками.

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Бразильцам проще здесь адаптироваться, чем в Португалии, Испании, Италии. Сейчас у нас есть 13 бразильцев. Им легче пройти адаптацию вместе с другими бразильцами, чем с игроками других наций. У них не только не будет проблем с языком, но и им помогут с бытовыми советами.

Кроме того, к игровой модели Шахтера бразильцы хорошо адаптируются, ведь нужны техничные футболисты, которые должны быстро принимать решения и перемещаться по полю. Все это легко можно найти у бразильцев“, - приводит слова Боту oGol.

Ранее сообщалось, что два игрока Шахтера попали в топ бразильских футболистов, которых ждут большие трансферы.

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Теги: Жозе Боту, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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